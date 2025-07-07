Роман Старовойт умер при странных обстоятельствах: его имя фигурировало в расследовании

Бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта нашли мертвым. За несколько дней до этого его имя всплывало в материалах возможного расследования. Об этом сообщает Mash.

Бывший глава Курской области Роман Старовойт был найден мертвым на фоне усиленного интереса силовиков к его прежней деятельности. Незадолго до смерти он, предположительно, мог быть опрошен в рамках проверок, связанных с масштабными стройками и закупками, проводившимися в регионе при его участии.

Источники сообщают, что в поле внимания следствия попали решения оперштаба области, подписанные Старовойтом. Эти документы позволили региональной корпорации развития самостоятельно распоряжаться средствами в размере $200 млн. Подозрения в нарушениях ранее озвучили арестованные фигуранты дела — бывший директор корпорации и депутат областной думы.

Следователи также изучают эпизоды, касающиеся закупок медикаментов и приостановленной транспортной реформы, в рамках которой бюджетные средства были потрачены, но обещанные проекты остались незавершенными. Обстоятельства смерти экс-губернатора пока официально не раскрываются.

Ранее стало известно о том, что Старовойта нашли мертвым в Одинцово.