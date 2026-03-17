«Налет длиною в семь часов». 35 украинских беспилотников сбиты над пятью регионами и двумя морями

Российские средства противовоздушной обороны в течение семи часов вели работу по уничтожению вражеских беспилотников над территорией страны.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, зафиксирована попытка атаки с использованием летательных аппаратов самолетного типа.

Согласно официальным данным, с 13:00 до 20:00 по московскому времени во вторник силы ПВО нейтрализовали 35 целей. Наибольшее количество дронов пришлось на Краснодарский край — в небе над регионом было сбито 25 аппаратов. Остальные беспилотники были ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей, а также над несколькими областями и Крымским полуостровом.

В оборонном ведомстве уточнили распределение сбитых целей: по два беспилотника уничтожено над Крымом, Белгородской областью и акваторией Черного моря, ещё по одному — над Азовским морем, Брянской, Курской областями и Ставропольским краем.

Ранее сообщало о том, что около 10 взрывов прогремело в Славянском районе Краснодарского края.