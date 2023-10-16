Налет украинских дронов на Курск привел к повреждениям пяти домов

По Курску и Курскому району был нанесен удар беспилотниками. Экстренными службами было выявлено, что пять зданий в городе получили повреждением.

Налет беспилотных летательных аппаратов был совершен прошедшей ночью. Его отражали системы противовоздушной обороны. Не обошлось без ущерба жилым домам. Об этом сообщил глава администрации Курска Игорь Куцак.

«В единую дежурную диспетчерскую службу Курска поступило 28 сообщений разной направленности. Проведено обследование, пообщались с жителями», - рассказал он о работе по устранению повреждений во время оперативного совещания.

Его слова привело ТАСС. Зафиксировано пять домов, которым был нанесен ущерб. Их будут ремонтировать городские власти совместно с фондом капитального ремонта.