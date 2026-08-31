Что сказать медведю, чтобы он ушел? Зоолог рассказал, как отпугнуть хищника голосом и свистком

Встреча с медведем в дикой природе – одна из самых опасных ситуаций, которая может произойти с туристом, грибником или просто случайным прохожим. В отличие от многих других животных, этот хищник не всегда спешит уйти при виде человека, и его реакция может быть непредсказуемой. Однако, как объяснил в интервью NEWS.ru зоолог и охотовед Михаил Кречмар, паниковать и тем более бежать – худшее, что можно сделать. Вместо этого существуют простые, но эффективные способы избежать трагедии, и многие из них основаны не на оружии, а на звуках и поведении, которые медведь воспринимает как угрозу.

Самое неожиданное средство, по мнению эксперта, – это человеческий голос. Кречмар советует просто заговорить с медведем нейтральным тоном, как с собеседником. Это звучит странно, но зоолог уверяет: голос человека – один из самых неестественных звуков для дикой природы. Резкая музыка, металлический лязг или даже обычный разговор в 90% случаев заставляют хищника ретироваться, даже если он идет на встречных курсах. Кроме голоса, подойдет и свисток – тренерский, сигнальный или полицейский. Еще один визуальный прием – снять куртку или другую одежду и поднять ее высоко над головой, создавая непривычный, большой силуэт. У медведя слабое зрение, и такой образ может его напугать, заставив отступить.

Однако есть и более радикальные методы – пиротехнические средства, например, фальшфейер или ночной сигнал бедствия. Но здесь, как предупреждает Кречмар, важно соблюдать дистанцию: пиротехника действует только с расстояния около трех метров – ни ближе, ни дальше. Это означает, что сначала нужно подпустить медведя на критически близкое расстояние, что само по себе рискованно. Кроме того, в условиях засушливой погоды использование таких средств может легко спровоцировать лесной пожар, что создает уже угрозу не только человеку, но и окружающей среде. Поэтому эксперт рекомендует пиротехнику как крайнюю меру, когда другие способы уже не помогают или времени на них нет.

Итог, к которому приходит Кречмар, прост и прагматичен: медведь – это смертельно опасный хищник, и любое соприкосновение с ним требует максимальной собранности. Однако в большинстве случаев эффективны не оружие или взрывчатка, а звук и правильное поведение. Голос, свисток, поднятая одежда – эти простые приемы работают в 90% случаев, если действовать без паники. Пиротехнику же стоит оставить на самый крайний случай и только при полной уверенности, что ею можно воспользоваться безопасно. Главное – не пытаться убегать и не провоцировать зверя, а использовать его же инстинкты против него. И тогда даже неожиданная встреча в лесу может закончиться благополучно – медведь уйдет, а человек останется невредим.

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