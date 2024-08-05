Угрожал топором: мужчину, подозреваемого в нападении на сотрудника пиццерии, задержали в Подмосковье

Полицейские из Богородского городского округа задержали подозреваемого в разбойном нападении на сотрудника пиццерии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что в вечернее время злоумышленник подъехал на такси к торговому центру, расположенному в деревне Белая, и перелез на территорию через забор. Затем он отжал двери и смог проникнуть внутрь здания. Находясь в помещении пиццерии, правонарушитель, угрожая топором повару, похитил из сейфа около двухсот тысяч рублей, после чего с места преступления скрылся аналогичным способом.

По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Полицейские смогли оперативно установить личность подозреваемого после того, как изучили записи с камер видео наблюдения. Затем его задержали в подмосковной Электростали.

Уже после задержанный пояснил, что работал в данном кафе в должности кассира. Похищенные деньги он потратил на личные нужды, в том числе заплатил подвозившему таксисту 20 тысяч рублей. Ногинским городским судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.