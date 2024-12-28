Наркоманка из Москвы насмерть замерзла в лесу Клина, пока искала закладку

Жительница столицы с наркотической зависимостью насмерть замерзла в подмосковном лесу, пока искала закладку. Инцидент произошел в Клину, сообщает канал MASH .

Тайник находился в лесном массиве в районе деревни Бирево. Москвичка в возрасте 28 лет отправилась за закладкой вместе со своим молодым человеком. Парень остался в машине, а женщина ушла на поиски.

Спустя час она позвонила молодому человеку и сообщила, что заблудилась. Тот посоветовал возвращаться по своим следам. Женщина блуждала по лесу еще примерно полтора часа. Бойфренд некоторое время поискал ее вдоль дороги, но безуспешно. В результате, решив, что подруга употребила наркотики сама и издевается, уехал.

Через пять дней родственники женщины заявили о ее пропаже. Вскоре замерзшее тело заблудившейся было обнаружено в лесу.