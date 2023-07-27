Нажива либо слава: для чего современные подростки совершают преступления

Они идут на противоправные поступки по большей части для обогащения, либо для того, чтобы блеснуть на видеороликах в интернете.

Именно это становится самой отличительной чертой современных детей-правонарушителей. Об этом заявил Вадим Гайдов, замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД. Он считает, что сегодняшняя молодежь стремится выносить свои поступки на всеобщее обозрение.

«Трендом сегодняшнего дня и сегодняшней молодежи стало выпячивание своей жизни напоказ», - указал он.

Его слова привело ТАСС. По мнению Гайдова, именно поэтому растет число осквернений мемориалов и кладбищ, ширится насилие в отношении слабых и беззащитных. По данным правоохранителей, за последнее время число особо тяжких правонарушений среди подростков выросло в 1,5 раза, хотя общее количество преступлений снизилось.