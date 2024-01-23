Названа причина убившей игрока КВН драки в Сочи
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Игрок КВН, погибший в результате драки на фестивале клуба в Сочи, был избит в связи с оскорблениями матери. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что конфликт между 31-летним участником клуба КВН «Южная столица» Амираном Геворкяном и 32-летним дагестанцем Артуром Расуловым начался в баре «Лайнер».
Отмечается, что Геворкян оскорбил мать Расулова, что и стало причиной потасовки. Во время драки Расуловым было нанесено оппоненту ряд ударов в область головы, которые стали причинами серьезных травм.