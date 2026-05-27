Иллюзия защиты: эксперт по кибербезопасности заявил, что вирусы в смартфоне прячутся под видом антивирусов

В разгар обсуждения цифровых угроз член Госдумы Антон Немкин сообщил тревожную новость: киберпреступники начали массово маскировать вредоносное ПО под антивирусы и защитные сервисы для смартфонов. Однако эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский в беседе с Pravda.Ru призвал не паниковать, а запомнить простое правило: никакая новая тактика злоумышленников не работает, если вы твердо решили скачивать приложения только из официальных магазинов. По словам специалиста, мошенники лишь переупаковывают старую схему, привязывая ее к актуальным инфоповодам и разбрасывая ссылки на опасные файлы через мессенджеры и соцсети.

Он пояснил, почему это так важно, если даже официальные каталоги не дают стопроцентной гарантии. Так, для iOS вероятность подхватить вирус в AppStore практически нулевая — Apple жестко модерирует каждое приложение. А вот открытая экосистема Android действительно рискованнее: Google проверяет программы не так строго, поэтому вредоносный софт иногда проскакивает даже в Google Play. Тем не менее скачивание со сторонних файлообменников повышает шанс нарваться на заразу многократно. Настоящая беда начинается, когда нелегитимное приложение все же попадает на устройство: оно может запрашивать избыточный доступ к контактам и личным данным, превращая гаджет в инструмент слежки без ведома владельца.

По словам эксперта, последствия такого вторжения катастрофичны. Если ваш номер утекает в теневой сегмент и продается спамерам, готовьтесь к массированным атакам социальных инженеров. К тому же сегодня даже автономные нейросети осваивают взлом цифровых систем, так что старых методов гигиены уже недостаточно. Дворянский резюмирует: пользуйтесь качественным антивирусом, не экономьте на платных версиях (они обновляются чаще) и никогда не переходите по сомнительным ссылкам из мессенджеров. Тогда даже самый хитрый вирус, замаскированный под защитный сервис, останется лишь страшилкой из новостей.

Ранее сообщалось, как становится доступен бесплатный Wi-Fi кибершпионажа.