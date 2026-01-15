«Необязательно лезть в воду»: церковный медик отреагировал на опасные купания

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков), совмещающий служение в Русской православной церкви с работой врача-реаниматолога, высказался о практике купания в прорубях на праздник Крещения Господня. Его комментарии опубликовало РИА Новости .

Священнослужитель с медицинским образованием предостерег от окунания в ледяную воду людей с ослабленным здоровьем и находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что кратковременное погружение не вызовет переохлаждения, если человек после него оперативно согреется с помощью горячего питья или внешнего источника тепла. Употребление алкоголя с этой целью он считает недопустимым.

Особую опасность, по его словам, представляет купание в нетрезвом виде, если рассматривать его как часть религиозной традиции. Алкоголь нарушает естественную терморегуляцию организма и может создавать обманчивое ощущение тепла.

Иеромонах Феодорит подчеркнул, что центральным элементом праздника является освящение воды, предназначенной в первую очередь для питья. Он напомнил, что практика массового окунания в прорубь имеет народные, а не строго церковные корни, восходя к обряду крещения, совершенному Иоанном Предтечей как символу очищения от грехов.

Церковь не считает купание обязательным, допуская его как сложившуюся традицию. Главным для верующих остается участие в праздничном богослужении, посвященном евангельскому событию — крещению Иисуса Христа в реке Иордан. Окончательное решение об участии в купании каждый принимает самостоятельно.

