«Небо над городом расколото». В Севастополе отражают массированную атаку БПЛА

В Севастополе военные, подразделения противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают атаку вооруженных формирований Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сбито 2 БПЛА в районе Северной стороны», — написал глава региона и добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Развожаев также уточнил, что беспилотники уничтожаются с применением различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия. Он призвал горожан не находиться на открытых участках, оставаться в укрытиях и не поддаваться панике.

С 23:11 в городе объявлена воздушная тревога.

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