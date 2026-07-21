В Подмосковье жителям рассказали об обстановке на дорогах
Минтранс Подмосковья рассказал о загруженности дорог
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром во вторник, 21 июля, загруженность дорог Подмосковья составила три балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на Дмитровском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском шоссе. Кроме того, пробки есть на Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Водителей призвали быть особенно осторожными в связи с прогнозируемыми осадками, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.