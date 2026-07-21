В Подмосковье жителям рассказали об обстановке на дорогах

Утром во вторник, 21 июля, загруженность дорог Подмосковья составила три балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Дмитровском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском шоссе. Кроме того, пробки есть на Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителей призвали быть особенно осторожными в связи с прогнозируемыми осадками, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.