Ирина Роднина предположила, что в академии Тутберидзе не все гладко из-за ухода Петросян

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась об уходе фигуристки Аделии Петросян от тренера Этери Тутберидзе.

Накануне спортсменка сообщила о своем решении, поблагодарив тренерский штаб. Петросян занималась в группе Тутберидзе с 2019 года. Под ее руководством она стала трехкратной чемпионкой страны и принимала участие в Олимпийских играх.

«И что? Разве это первая спортсменка, которая ушла от Тутберидзе? Уходы фигуристов от тренеров — нормальная практика. Да, это болезненно, но это происходит все время. До Петросян от Тутберидзе уже уходили Медведева, Трусова, Косторная — список-то спортсменов серьезный. Значит там не все так гладко», — предположила Ирина Роднина.

Знаменитая фигуристка считает, что Петросян ничем не рискует, переходя к другому тренеру, поскольку ей всего 19 лет.

Ранее почетный вице-президент ISU Александр Лакерник допустил, что Петросян ушла от Тутберидзе, поскольку считает, что тренер плохо подготовила ее к Олимпиаде. На Играх в Милане фигуристка заняла шестое место.