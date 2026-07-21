Кир Стармер продолжил традицию британских премьеров покидать свой пост раньше положенного срока, не выдержав низкого рейтинга и внутреннего давления со стороны однопартийцев. Такое мнение высказал политолог Никита Ляховецкий, сообщил rosbalt.ru.

«После провала на местных выборах в Англии, а также региональных выборах в шотландский парламент и парламент Уэльса лейбористы обоснованно опасались, что Стармер утянет партию на дно и на федеральных выборах. Особенно это актуально из-за роста рейтингов Найджела Фаража, который вполне может стать следующим премьер-министром, чего старому истеблишменту — лейбористам и консерваторам — очень бы не хотелось», — отметил политолог в комментарии корреспонденту «РосБалта».

Ударил по позициям премьера и скандал с Питером Мандельсоном, однако, по словам эксперта, это стало скорее финальным аккордом в череде неудач. Неспособность Стармера провести реформы, добиться реальных изменений и восстановить британскую экономику, страдающую в том числе от антироссийских санкций, привела к потере доверия со стороны избирателей и партийного истеблишмента.

Новым главой правительства стал Энди Бернем. Ляховецкий называет его понятной для лейбористов фигурой с уже подтвержденной историей успеха — Манчестер при его руководстве действительно стал лучше. Однако, предупреждает эксперт, раскол в партии Бернему не преодолеть.

Как напомнил политолог, ощущение, что Лейбористская партия находится в состоянии перманентного раскола, возникло после ухода ее предыдущего лидера Джереми Корбина и сохраняется до сих пор.

«Поэтому, несмотря на сохранение антироссийского курса (а Бернем здесь будет следовать наследию Стармера), сильно больше его будут волновать именно грядущие выборы в парламент, где лейбористы рискуют потерять большинство», — прогнозирует Никита Ляховецкий.

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