Гуф взволновал фанатов фотографиями из больницы

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов), оказался в центре внимания после публикации серии снимков из больницы в Таиланде, пишет Super. Фотографии, подписанные лаконичной датой «17.07.2026», вызвали волну беспокойства среди фанатов, которые тут же засыпали артиста вопросами и пожеланиями скорейшего выздоровления.

Фото: [ соцсети ]

Сам Гуф не стал раскрывать причину своей госпитализации, однако информация появилась из других источников. Как сообщила одна из зрительниц, присутствовавшая на концерте рэпера на Пхукете, музыкант сам рассказал публике о случившемся. По ее словам, незадолго до выступления Гуф упал в бассейн на своей вилле и сломал ребро. Несмотря на травму, артист все же принял решение выйти на сцену и отыграть концерт.

Выступление состоялось 18 июля 2026 года в лаундж-баре SHAMAN PHUKET в районе Банг Тао. Лишь после концерта Гуф обратился за медицинской помощью и оказался в больнице.

Ранее сообщалось, что на рэпера Птаху завели дело.