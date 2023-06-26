Немецкие СМИ: переговоры по мирному урегулированию на Украине могут начаться уже в июле

Официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться уже в июле, утверждает немецкий телеканал ARD со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в субботу в Копенгагене в условиях строжайшей секретности прошла встреча западных дипломатов и представителей Индии, Китая, Бразилии и ЮАР.

Встреча была инициирована Украиной. Киев на ней представлял глава офиса президента Андрей Ермак. Его задачей было убедить представителей БРИКС, что единственной возможностью завершить конфликт будет принятие «плана Зеленского».

Однако даже на Западе такой вариант в настоящее время считают нереалистичным и все чаще говорят о «корейском» варианте разграничения. Но не факт, что «замораживание» конфликта устроит его участников – Россию и Украину.