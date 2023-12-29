Немецкие власти отметили резкий всплеск числа антисемитских преступлений в стране

Количество правонарушений в отношении евреев по политическим мотивам в ФРГ выросло как минимум в 2 раза после начала ближневосточного конфликта.

В первом квартале 2023 года правоохранители Германии зарегистрировали 558 преступлений, которые были совершены по мотивам ненависти к евреям. С 7 октября и по 21 декабря их было отмечено уже более 1,1 тысячи, то есть рост таких преступлений показал очень высокую динамику. К ним относятся в первую очередь умышленная порча имущества, а также разжигание ненависти.

Такие цифры привело информационное агентство DPA. При этом оно отметило, что 1,1 тысяча – это только те преступления, которые напрямую связаны с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Общая цифра таких преступлений будет, скорее всего, еще больше.