Немецкий бизнесмен пропал в Москве после попытки спрятаться от суда в посольстве ФРГ

Ральф Новак, инвестор из Германии, был приговорен российским судом к пяти годам лишения свободы. Сразу после этого он пытался укрыться в немецком посольстве, после чего пропал со связи. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

3 июня Тушинский суд города Москвы приговорил Новака к пяти годам колонии и штрафу. Он проходил одним из обвиняемых по делу о хищении акций каршеринга BelkaСar. Сразу же после вынесения решения бизнесмен попытался укрыться в посольстве ФРГ. После общения с дипломатами он покинул территорию этой миссии, и где он сейчас находится – неизвестно.

Адвокат Новака Константин Елфимов заявил, что его подзащитный был в панике. По закону, даже если бы дипломаты и предоставили ему убежище, они были обязаны его выдать по первому же требованию российской стороны.