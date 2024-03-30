Немецкий эксперт Мюллер заявил о продолжении в Германии газового кризиса

Кризис в области газа до сих пор не миновал, и поэтому населению ФРГ не стоит расслабляться. Так считает Клаус Мюллер, глава Федерального сетевого агентства. Его точку зрения привела медиагруппа Funke.

Он отметил, что Германия сумела пройти еще одну зиму без прекращения поставки газа. Это произошло во многом благодаря тому, что люди стали более ответственно подходить к использованию газа и вопросам, связанным с отоплением. Представители малого бизнеса вместе с частными домовладениями потребили газа на 18,3%, чем в период с 2018 по 2021 год.

«Газовый кризис из-за этого еще не миновал. И следующей зимой будет сохраняться неопределенность», - указал он.

Следующей зимой ситуация может значительно ухудшиться. Это произойдет в двух случаях: при очень холодной зиме и при прекращении Россией поставок газа в Европу. Уже этой зимой ФРГ израсходовала голубого топлива на 4,2% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Это в первую очередь связано с повышением потребления газа промышленными предприятиями.

Ранее австрийский эксперт Штерн предупредил, что прекращение Россией прокачки своего газа в Европу несет большой риск. ЕС вынужден диверсифицировать поставки топлива на свою территорию.