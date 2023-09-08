Немецкий эксперт назвал металлоломом отправленные на Украину танки Leopard I

Председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле очень невысоко оценил боевые характеристики тех танков, которые уже были отправлены Киеву. У них довольно тонкая броня, и крайне невысокая точность стрельбы. Хотя, при определенных условиях, они вполне еще пригодны к эксплуатации и нанесению ущерба противнику.

«Старая техника, которой нужно правильно пользоваться, чтобы она была полезной», - указал он в беседе на канале Schweizer Radio und Fernsehen.

Но самая большая сложность у этих танков в том, что для них у украинцев нет необходимого количества запчастей. Нет на Украине и производств и квалифицированных рабочих рук. Все это не позволяет своевременно чинить технику западного производства. В итоге ремонт подбитых и сломанных танков крайне сложен. Он временами затягивается до девяти месяцев.