Немецкий генерал признался в недооценке потенциала России

Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что в начале украинского конфликта возможности России были недооценены.

«Мы также не думали, что им удастся то, что мы сейчас ясно наблюдаем: наращивание, расширение своего военно-промышленного комплекса, увеличение производственных мощностей, несмотря на драконовский санкционный режим», – сказал Фройдинг.

Он также отметил, что никто не ожидал такой стойкости от российских солдат.

Генерала обеспокоила военная мощь Москвы, и он призвал использовать ближайшие пять-восемь лет для обучения и вооружения солдат бундесвера таким образом, чтобы они могли противостоять России.