Неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, задержали в Подольске

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в городском округе Подольск задержали ранее неоднократно судимого 39-летнего местного жителя, в рюкзаке которого находилось более шести килограммов наркотиков. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В ходе осмотра в рюкзаке злоумышленника оперативники обнаружили и изъяли 6 полимерных пакетов и 82 свертка, обмотанных изолентой, в которых находились кристаллические вещества. Мужчина был доставлен в отдел полиции, а изъятое направлено на исследование.

По имеющейся информации, правонарушитель получил координаты с расположением тайника-закладки в Наро-Фоминске от куратора посредством одного из мессенджеров. Забрав наркотики, подозреваемый должен был расфасовать запрещенное вещество по сверткам и реализовать бесконтактным способом на территории Московской области, однако не осуществил задуманное, так как был задержан сотрудниками полиции.

По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, а также статьей 228.1 УК РФ. Подольским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.