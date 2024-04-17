Неосторожное обращение с мангалом стало причиной гибели семьи при пожаре в Подмосковье

Пожар в частном доме в Ногинске, в результате которого погибла семья из трех человек, произошел из-за неосторожного обращения с мангалом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве отметили, что трагедии удалось бы избежать, если бы были соблюдены простые правила безопасности. Мангал стоял слишком близко к дому.

Возгорание обнаружил мужчина. В это время на втором этаже спали его супруга и пятнадцатилетний ребенок. Хозяин дома бросился спасать семью, но надышался едким дымом. В результате все погибли.

Напомним, по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура региона.