Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в Талдоме

Безопасность

Фото: [t.me/mosoblproc]

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара, который произошел на территории промышленного предприятия в Талдоме.

Сообщение о возгорании поступило днем в пятницу. Сообщалось, что загорелся металлический ангар для хранения моторного масла.

Возгорание ликвидируют. Сейчас площадь пожара составляет порядка 1,2 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

На месте происшествия находится городской прокурор Талдома Руслан Головочев.

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