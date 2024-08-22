Несовершеннолетние осужденные в Можайской воспитательной колонии посмотрели фильм «Под двумя небесами»

Накануне в Можайской воспитательной колонии прошла творческая встреча и показ художественно-документального фильма «Под двумя небесами». Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Московской области.

Отмечается, что данное мероприятие прошло в рамках культурно-воспитательной программы юбилейной XV Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях. Идейным вдохновителем проекта стала известная динамовская спортсменка — трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании — Мария Киселева.

«Очень хотелось сегодня наглядно показать воспитанницам, что трудности могут быть у каждого. И прежде всего, нужно самому работать над собой — воспитать в себе силу воли, которой хватит для их преодоления. Для этого очень важно иметь пример перед глазами», — отметила Мария Киселева.

По завершению просмотра осужденные по-дружески пообщались с одной из его главных героинь — легендарной динамовской спортсменкой-синхронисткой, 7-кратной чемпионкой Олимпийских игр, 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы — Светланой Ромашиной.

Светлана поделились своими впечатлениями об участии в фильме, рассказала о трудностях, с которыми она, будучи в актерском амплуа, столкнулись на съемочной площадке, а также ответила на множество вопросов об успехах, достигнутых в спортивной, личной и общественной жизни.

Ожидается, что для воспитанниц Можайской воспитательной колонии эта интересная и познавательная встреча запомнится на долгие годы, станет еще одним стимулом к самовоспитанию и исправлению, послужит ярким примером того, что чемпионами не рождаются, а становятся.