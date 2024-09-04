Нетрезвый водитель устроил дебош на АЗС в Подмосковье

Подмосковные росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, который устроил дебош на АЗС в Люберцах, сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина нецензурно выражался, не реагировал на замечания работников автозаправочной станции и кричал. Правоохранителям 44-летний дебошир не смог объяснить причины своего поведения.

Сотрудники Росгвардии воспрепятствовали намерению водителя сесть за руль. Нарушителя доставили в полицию, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее росгвардейцы задержали мужчину, который совершил десять краж из одного и того же магазина в Подмосковье.