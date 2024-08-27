Задержан мужчина, совершивший десять краж из одного и того же магазина в Подмосковье

В Подмосковье задержали 44-летнего мужчину, который совершил около десяти краж из одного и того же магазина, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

Патрулируя улицы Воскресенска, правоохранители получили сигнал о том, что в одном из охраняемых супермаркетов сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте выяснилось, что злоумышленник набрал полную корзину товаров и проследовал на кассу самообслуживания, где сложил покупки в пакет, но оплатил лишь их часть.

Вора доставили в полицию. После просмотра архивных записей с камер видеонаблюдения в магазине стало известно, что мужчина уже неоднократно похищал товары таким способом. Общая сумма ущерба превысила шестьдесят тысяч рублей. По факту случившегося начата проверка.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали женщину, которая пыталась украсть из магазина несколько дезодорантов.