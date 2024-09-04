Неудачно отметили день рождения: компанию друзей оштрафовали за разведение огня в подмосковном лесу

Неприятностью закончился поход в лес для компании из четырех друзей, решивших отметить день рождения одного из них шашлыками в лесу городского округа Домодедово. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

Отмечается, что месту будущего пиршества вышел патруль лесной охраны, усиленный сотрудниками полиции и МЧС. Тогда молодые люди и узнали, что в связи с повышенной пожарной опасностью, разведение костров, а равно как и мангалов, на территории Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес», куда входит и Домодедово, запрещен.

Им пришлось срочно свернуть подготовку к шашлычному пиру и затушить мангал, а самое неприятное — получить на руки по протоколу об административном правонарушении по ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», который предусматривает штраф в размере шестидесяти тысяч рублей.