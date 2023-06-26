New York Times: Белый дом назвал результаты украинского контрнаступления «отрезвляющими»

Через три недели после начала контрнаступления, имеющего решающее значение для перспектив Украины, ее армия столкнулась с целым рядом трудностей, даже несмотря на использование нового сложного оружия, поставляемого Западом, пишет New York Times.

Не последнюю роль в этом играют обширные минные заграждения, создающие убийственное поле для украинской армии.

Кроме того, российские боевые вертолеты КА-52 смогли проскользнуть мимо средств ПВО, замедляя продвижение украинских войск и повреждая или уничтожая танки и боевые бронированные машины, предоставленные Западом.

Издание отмечает, что нынешняя кампания совсем не похожа на то быстрое продвижение ВСУ, которое было в сентябре в Харьковской области, и даже на гораздо более сложное отвоевание Херсона. В Белом доме отметили, что рассчитывали на более успешные действия украинских войск. Первые результаты наступления там назвали «отрезвляющими».

Высокопоставленный военный чиновник сказал изданию, что уже 15% боевых машин «Брэдли», поставленных Пентагоном, уничтожено российскими войсками.