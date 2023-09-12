New York Times: боеприпасы и оружие производства стран НАТО не всегда совместимы

Боеприпасы калибром 155 мм и артиллерийские системы, произведенные в разных странах НАТО, не всегда совместимы друг с другом, пишет The New York Times.

В этом уже успели убедиться украинские военные.

В каждой стране существует своя практика спецификации боеприпасов. В итоге снаряды одного производителя не всегда подходят к гаубицам другого.

Это усложняет техническое обслуживание орудий и чревато поломками.

В марте Совет Евросоюза утвердил план о выделении Украине 2 млрд евро на поставку одного миллиона боеприпасов калибром 155 мм.