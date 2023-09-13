New York Times: России удалось вдвое увеличить производство вооружения

С конца 2022 года российское оборонное производство набрало ход и превысило свой уровень до начала спецоперации, пишет The New York Times со ссылкой на экспертов.

По словам высокопоставленного западного чиновника, Россия до спецоперации могла производить 100 танков в год, а сейчас – 200.

Представитель Минобороны Эстонии Кусти Салма считает, что в настоящее время Россия производит в семь раз больше боеприпасов, чем Запад.

При этом себестоимость российской продукции существенно ниже. Если Западу производство одного снаряда калибром 155 мм обходится в $5-6 тысяч, то в России аналогичный снаряд стоит $600.

Эксперты констатируют, что санкции не особенно сказались на российской оборонной промышленности, так как Россия продолжает ввозить микросхемы, используя нелегальные сети, которые западным регулирующим органам отследить не удается.