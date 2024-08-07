Нежилое здание загорелось рано утром в Одинцовском округе Подмосковья

Пожар произошел в нежилом здании в поселке Новоивановское под Одинцово, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании поступили спасателям сегодня в 07:45. Нежилое здание, где случился пожар, находится на Можайском шоссе, уточнили в ведомстве.

К тушению привлекли тридцать человек и девять единиц техники. Остальная информация о происшествии сейчас уточняется.

Ранее в подмосковных Люберцах загорелась квартира, пострадал один человек.