При пожаре в квартире в Люберцах пострадал один человек

Один человек пострадал при пожаре в квартире в подмосковных Люберцах, сообщила пресс-служа ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло накануне вечером на улице Льва Толстого. На ликвидацию последствий пожара спасателям понадобилось около полутора часов.

К тушению привлекали восемнадцать человек и пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что ночью в Раменском округе Подмосковья сгорел жилой дом.