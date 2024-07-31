При пожаре в квартире в Люберцах пострадал один человек
Фото: [управление МЧС России по Московской области]
Один человек пострадал при пожаре в квартире в подмосковных Люберцах, сообщила пресс-служа ГУ МЧС России по Московской области.
Возгорание произошло накануне вечером на улице Льва Толстого. На ликвидацию последствий пожара спасателям понадобилось около полутора часов.
К тушению привлекали восемнадцать человек и пять единиц техники.
Ранее сообщалось, что ночью в Раменском округе Подмосковья сгорел жилой дом.