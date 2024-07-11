Нежилое здание загорелось рано утром в подмосковных Химках

Пожар произошел в нежилом здании в микрорайоне Сходя в подмосковных Химках, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании поступили спасателям сегодня в 07:13. На место оперативно направили одиннадцать человек. В тушении также задействовано три единицы техники.

Других подробностей происшествия не приводится. В областном главке МЧС добавили, что остальная информация о пожаре сейчас уточняется.

Ранее сообщалось, что в Богородском округе Подмосковья загорелся двухэтажный склад.