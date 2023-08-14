На Западе мало кто знает об истинных причинах конфликта на Украине, заявил РИА Новости голландский журналист и политолог Аб Гителинк.

Большинство западных политиков и СМИ отталкиваются от того, что конфликт начался 24 февраля 2022 года, когда Россия объявила о начале спецоперации.

По мнению Гителинка, все началось еще в 1990-х, когда Североатлантический альянс начал свое расширение на восток.

Политолог отметил, что жители освобожденных российскими войсками территорий хотят жить в составе России и говорить на русском языке. Об этом все хорошо знают в России и на Украине, но данный факт является для многих на Западе неожиданностью.

Все потому, отмечает Гителинк, что западные СМИ и не пытаются донести своим гражданам подлинную историю украинского конфликта, а занимаются исключительно пропагандой.