Ночь в бронежилете: силы ПВО «закрыли небо» Брянской области от 128 дронов
Брянское небо под контролем: силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об успешном отражении воздушной атаки на регион.
В небе над областью были обнаружены и ликвидированы 128 беспилотных летательных аппаратов, работавших по самолетному типу.
Как пояснил глава региона в своем телеграм-канале, отражение налета стало возможным благодаря слаженным действиям военных и специальных подразделений. В операции были задействованы расчеты противовоздушной обороны Министерства обороны РФ, мобильные огневые группы отряда «БАРС-Брянск», а также сотрудники Росгвардии по Брянской области.
Важно отметить, что в результате инцидента, по предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. На земле разрушений и возгораний также не зафиксировано.
