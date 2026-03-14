Ночь в бронежилете: силы ПВО «закрыли небо» Брянской области от 128 дронов

В небе над областью были обнаружены и ликвидированы 128 беспилотных летательных аппаратов, работавших по самолетному типу.

Как пояснил глава региона в своем телеграм-канале, отражение налета стало возможным благодаря слаженным действиям военных и специальных подразделений. В операции были задействованы расчеты противовоздушной обороны Министерства обороны РФ, мобильные огневые группы отряда «БАРС-Брянск», а также сотрудники Росгвардии по Брянской области.

Важно отметить, что в результате инцидента, по предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. На земле разрушений и возгораний также не зафиксировано.

Ранее сообщалось о том, что почти 50 БПЛА сбили за полдня в небе над Московским регионом.