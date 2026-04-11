Ночная атака БПЛА на регионы 11 апреля: в Геленджике, Адыгее и Ставрополье работали системы ПВО

Ночью 11 апреля в нескольких регионах России была объявлена опасность атаки беспилотников. Речь идет о Краснодарском и Ставропольском краях, а также об Адыгее и Ростовской области.

Так, например, в Новороссийске включили сирены из-за ракетной опасности. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Кубани отражали налет. По информации руководства региона, уже сбито минимум два дрона. В Славянском районе слышны взрывы над одним из поселков.

Всего, по информации Министерства обороны РФ, за прошедшую ночь силы ПВО сбили 99 украинских БПЛА над территориями нескольких регионов, включая Краснодарский край, Крым, Белгородскую, Брянскую, Ростовскую, Калужскую, Курскую области. Также дроны сбили и над акваториями Азовского и Черного морей.

Это продолжение массированных атак, которые ВСУ предприняли ночью 10 апреля. Тогда силы ПВО ликвидировали и перехватили 151 украинский беспилотник над российскими регионами.

Больше всего целей уничтожено в Волгоградской области — 57 БПЛА. В Ростовской области сбили 48 дронов. В Белгородской области — 35. Над Каспийским морем ликвидированы 9 беспилотников. В Калмыкии и Тамбовской области сбили по одному аппарату.

Атака на Ростовскую область привела к незначительным разрушениям: в Чертковском районе повреждено остекление окна в частном доме. Пострадавших нет.

Серьезнее последствия оказались в Волгоградской области. В Суровикинском районе повреждения получили пять частных жилых домов. В Красноармейском районе Волгограда осколки упали на улицах Столетова и Фадеева. Системы ПВО пресекли атаку дронов на объекты энергетики и гражданской инфраструктуры.

Несмотря на работу сил ПВО, избежать жертв не удалось: в Светлоярском районе погиб мирный житель. Кроме того, в Суровикинском районе были повреждены 13 домовладений, линия электропередачи и газопровод.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили десятки дронов сбиты в шести районах Ростовской области.