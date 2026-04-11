Ночной удар отражен: десятки дронов сбиты в шести районах Ростовской области

В шести муниципальных образованиях Ростовской области минувшей ночью были ликвидированы свыше десяти беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более десятка БПЛА уничтожены в 6 районах: Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Кашарском, Константиновском, Тацинском», — написал он.

По уточненным данным, на земле в результате инцидента разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Ранее сообщалось о том, что над пятью регионами и акваторией Черного моря сбили 148 БПЛА.