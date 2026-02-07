«Ночное небо ответило огнем на земле». Раскрыты детали ночной атаки на Тверскую область

В ночь на 7 февраля в Конаковском округе Тверской области возник пожар на промышленном объекте.

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев, возгорание произошло в ходе отражения атаки беспилотников.

«Ночью 7 февраля в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий Конаковского округа», — процитировали его слова в пресс-службе областного правительства.

По данным властей, информация о возможных пострадавших на данный момент отсутствует. На месте события работают пожарно-спасательные подразделения и сотрудники всех задействованных оперативных служб.

