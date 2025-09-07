Ночной рейд 31 дрона: почему он обернулся провалом для ВСУ?

Воздушное пространство ряда российских регионов в ночь на 7 сентября было защищено от атаки беспилотных средств.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, в ходе отражения массированной атаки силами противовоздушной обороны был нейтрализован 31 украинский беспилотник самолётного типа.

Операция по перехвату воздушных целей проводилась с 20:00 по московскому времени 6 сентября до полуночи. Как следует из сообщения военного ведомства, опубликованного в его официальном Telegram-канале, большинство БПЛА было сбито над территорией Белгородской области — 21 единица. Ещё шесть беспилотников уничтожены в небе над Воронежской областью, и по два — над Брянской областью и Республикой Крым.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 6 сентября ПВО уничтожила над регионами РФ 34 БПЛА.