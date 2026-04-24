«Ночной удар отражен»: над Ростовской областью уничтожили БПЛА

В ночь на 24 апреля при отражении воздушной атаки над городом Каменск-Шахтинский в Ростовской области ликвидирован беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожен БПЛА в городе Каменск-Шахтинский», — написал он в личном канале МАХ.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Также не зафиксировано разрушений объектов инфраструктуры.

Данные уточняются.

Ранее сообщалось о том, что над шестью регионами России и Черным морем сбиты 32 беспилотника.