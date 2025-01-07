Новая пожарная часть появится в Химках

Пожарная часть будет возведена из модульных конструкций. В ней смогут разместиться три пожарных поста.

В Химках уделяется особое внимание пожарной безопасности. В городе регулярно проводят учения по ликвидации и отработке действий в условиях ЧС для жителей, чтобы они могли узнать, что делать в случае пожара.

За год в городе установили две с половиной сотни автономных дымовых пожарных извещателей.