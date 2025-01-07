Новая пожарная часть появится в Химках
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Химки]
Новую пожарную часть построят в поселке Лунево в Химках, передает пресс-служба муниципальной администрации. Площадь объекта составит 0,2 гектара.
Пожарная часть будет возведена из модульных конструкций. В ней смогут разместиться три пожарных поста.
В Химках уделяется особое внимание пожарной безопасности. В городе регулярно проводят учения по ликвидации и отработке действий в условиях ЧС для жителей, чтобы они могли узнать, что делать в случае пожара.
За год в городе установили две с половиной сотни автономных дымовых пожарных извещателей.