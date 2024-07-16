Новая схема обмана: В Подмосковье злоумышленники убеждают жертв менять деньги на цифровые рубли

В Подмосковье злоумышленники делают рассылки от имени Банка России и убеждают жертву поменять деньги на цифровые рубли. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь во время звонка мошенники говорят человеку, что наличные и безналичные рубли — это «устаревшие» деньги и их нужно обменять на цифровую валюту. Они утверждают, что финансы необходимо срочно перевести на «специальный счет» или они просто «сгорят» на банковской карте.

В ведомстве призвали граждан не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать личные данные. Лучше обратиться в банк самостоятельно, чтобы не попасть на уловку мошенников и убедиться в достоверности информации от официальных представителей.

Важно знать, что новая форма рубля не отменяет наличные и безналичные деньги. Если вам поступило предложение обменять деньги или перевести их на «безопасные счет» — это мошенники.