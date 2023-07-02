Новая система подавления беспилотников разработана в Химках

Конструкторами Химкинского НПО «Кайсант» изобретено радиоэлектронное ружье, которое предназначено для подавления БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отмечается, что дальность действия данной системы составляет свыше полутора километров.

По словам одного из руководителей разработки Алены Баландиной, это ружье может действовать без подзарядки полтора часа. Схема этого оружия аналогична гранатомету РПГ.

Добавляется, что вес оружия «Аргус» составляет почти четыре килограмма. Оно может подавлять дроны не только с плеча, но и со штатива.

Подчеркивается, что основным преимуществом ружья является бесшумность.

Уточняется, что партия оружия уже отправлена в зону спецоперации и получила хорошие отзывы.