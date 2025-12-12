Новогодняя елка рухнула на Тверском бульваре Москвы из-за непогоды
Штормовой ветер повалил новогоднюю елку на Тверском бульваре в Москве
В центре столицы в пятницу вечером, 12 декабря, сильный ветер повалил крупную новогоднюю ель. Инцидент зафиксирован на Тверском бульваре, сообщает информационный портал MSK1.RU.
По предварительным данным, высота праздничного дерева составляла около десяти метров. Оно не справилось с мощным порывом ветра и завалилось на землю. На видеозаписи с места события видно, как поваленная ель продолжает лежать на бульваре, при этом гирлянды на ней все еще горят, создавая сюрреалистичную картину.
Отмечается, что некоторые прохожие, несмотря на происшествие, подходили к упавшему дереву, чтобы рассмотреть его украшения вблизи. Обошлось без жертв и пострадавших.
Ранее сообщалось, что дерево рухнуло на женщину из-за штормового ветра в Москве.