Новогодняя елка рухнула на Тверском бульваре Москвы из-за непогоды

В центре столицы в пятницу вечером, 12 декабря, сильный ветер повалил крупную новогоднюю ель. Инцидент зафиксирован на Тверском бульваре, сообщает информационный портал MSK1.RU .

По предварительным данным, высота праздничного дерева составляла около десяти метров. Оно не справилось с мощным порывом ветра и завалилось на землю. На видеозаписи с места события видно, как поваленная ель продолжает лежать на бульваре, при этом гирлянды на ней все еще горят, создавая сюрреалистичную картину.

Отмечается, что некоторые прохожие, несмотря на происшествие, подходили к упавшему дереву, чтобы рассмотреть его украшения вблизи. Обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось, что дерево рухнуло на женщину из-за штормового ветра в Москве.