Новые правила переводов между физлицами: как изменилось поведение россиян

Большинство российских граждан демонстрируют низкий уровень понимания изменений в законодательстве, усиливших требования к банкам при проверке операций между физическими лицами. Согласно исследованию платежного сервиса Апельсин, с результатами которого ознакомилась « Газета.Ru », 56% респондентов признались в непонимании сути поправок, вступивших в силу в июне 2025 года, а 30% вообще не слышали о новых требованиях.

Несмотря на недостаточную информированность, новые правила уже оказали влияние на финансовое поведение части населения. Каждый шестой россиянин (18%) сообщил о повышении осторожности при осуществлении переводов: сокращении сумм транзакций, выборе альтернативных банков или более активном использовании наличных средств.

Значительная доля респондентов (52%) заявила о намерении более внимательно заполнять поле «назначение платежа» для предотвращения возможных вопросов со стороны налоговых органов. При этом 28% опрошенных сохранили привычку не указывать цель перевода.

Анализ транзакционных данных выявил, что наиболее распространенный диапазон сумм для единовременного перевода составляет от ₽1 000 до ₽5 000 — такие операции характерны для 44% пользователей. Менее ₽1 000 отправляют 23% россиян, тогда как суммы до ₽10 000 используют лишь 11% респондентов.

Наиболее популярными целями переводов остаются операции между собственными счетами (79%) и финансовые переводы родственникам на повседневные нужды (70%). Значительно реже осуществляются платежи за услуги частных специалистов — такие операции совершают 28% участников опроса.

Дополнительной темой для обсуждения стало возможное ограничение количества банковских карт на одного человека, запланированное на декабрь 2025 года. Несмотря на то, что у среднего россиянина насчитывается до 5 активных карт, о предстоящих изменениях осведомлены лишь 28% респондентов.

Пользователи выразили заинтересованность в расширении сервисной поддержки со стороны банков: 53% хотели бы получать подсказки при заполнении назначения платежа, 50% рассчитывают на помощь в спорных ситуациях, а 41% — на возможность корректировки уже отправленного перевода.

