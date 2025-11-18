«Находка ценой в жизнь»: заминированные кошельки появились в людных местах приграничья

В приграничных районах Курской области появилась новая опасность — заминированные кошельки. Взрывные устройства, замаскированные под обычные портмоне, находят в людных местах. Об этом сообщает Lenta.ru.

Жителей приграничных территорий Курской области предупредили о новой коварной тактике диверсантов. Вместо ранее встречавшихся заминированных пачек денег теперь в ходу кошельки, начиненные взрывчаткой. Самодельные устройства целенаправленно разбрасывают в местах скопления людей.

Доставка смертоносных «подарков» осуществляется двумя основными способами. Чаще всего их сбрасывают с беспилотников, что позволяет злоумышленникам не появляться в зоне непосредственной видимости. По другой версии, эту работу за мизерную плату могут выполнять местные жители. Новая тактика представляет повышенную опасность из-за своей изощренности — обычный кошелек на земле вызывает гораздо меньше подозрений, чем пачка купюр, но последствия при попытке его поднять могут быть трагическими. Силовые структуры рекомендуют гражданам проявлять крайнюю бдительность и немедленно сообщать о любых подозрительных находках, не прикасаясь к ним.

