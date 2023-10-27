«Обещают немалые суммы»: киберпреступники выманивают личные данные у доверчивых людей

Мошенничество в интернете — уже далеко не новое явление, однако преступники снова и снова находят, чем удивить граждан. Все более хитрые способы обмана появляются с завидной регулярностью.

Правозащитник, член Ассоциации юристов России и основатель группы компаний «ЦКА» Алексей Канов рассказал нам о свежем открытии кибер-преступников — методике кражи денег, рассчитанной на доверчивых людей.

«В интернете появляются сайты, которые предлагают проверить выплаты от частных страховых фондов или уведомляют о якобы положенной человеку соцвыплате. Достаточно ввести свой номер СНИЛС или паспортные данные для сверки. Такие организации обещают немалые деньги, и граждане в погоне за ними доверяются мошенникам. Человек вводит информацию, а ему показывается сумма, которая якобы положена в качестве субсидии — порядка 100 000 рублей и больше», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если ввести придуманный номер СНИЛС, отметил специалист, сервис все равно покажет размер субсидии. Сайты такого рода, добавил Канов, красиво оформляются и наполняются фальшивыми положительными отзывами. У многих людей к ним сразу возникает доверие.

«Далее сайт предлагает внести оплату, чтобы получить доступ ко всей базе данных от частных страховщиков. Мошенники обещают перевести денежные средства сразу на счет клиента. Как только злоумышленники получают указанную сумму, они просто пропадают», — предупредил юрист.

По словам собеседника, на сегодняшний день никто не знает, зачем преступниками собираются личные данные граждан. Не исключено, что в дальнейшем их будут использовать при новых нестандартных попытках обмана людей.

Ранее мы сообщали, что подросток-хакер из Одинцово обворовал магазин на 280 тысяч рублей.