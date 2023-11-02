Областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе стал еще удобнее

На территории Московского областного пункта отбора граждан на военную службу по контракту, функционирующего в подмосковной Балашихе, открылся магазин со всеми необходимыми товарами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Подмосковья.

«В центре пункта отбора граждан улучшилась обстановка. Были проведены определенные работы и удобства, чтобы добровольцы смогли быстро получить необходимые услуги. На территории пункта мы открыли небольшой магазин. Теперь добровольцы могут докупить недостающие вещи, ведь некоторые кандидаты приезжают налегке», — рассказал председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту продолжает работать в Балашихе по поручению губернатора Андрея Воробьева. Здесь добровольцы могут оформить необходимые документы, пройти медкомиссию, открыть счёт в банке, проконсультироваться у юриста, получить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.