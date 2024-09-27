Обнаружено место падения вертолета Robinson 44 с депутатом Сметаниным и его другом на борту

Обнаружено место падения вертолета Robinson 44, на котором на рыбалку отправились депутат Архангельской городской думы Сергей Сметанин и его друг — бизнесмен Алексей Семенов. По предварительной информации, оба погибли. Вертолет разбился в пяти километрах от деревни Бычье, как сообщил SHOT.

Напомним, 25 сентября депутат Сметанин взял для полета вертолет своего друга Семенова, владельца компании по сбору металлолома, который сам управлял вертолетом.

Они вылетели из Архангельска и приземлились в деревне Езевец, чтобы забрать необходимое оборудование, после чего направились к живописным озерам для рыбалки. После успешного улова они вернулись в деревню для разгрузки и собирались обратно в Архангельск. Во время дозаправки в Бычьем, около семи вечера, рыбаки отправили своим близким сообщения о том, что скоро вылетают. Однако в дальнейшем связь с ними прервалась. Спустя несколько часов родственники начали волноваться, но не сразу сообщили в службы, поскольку полет не был согласован, а вертолет не имел привязки к аэродромам.

Информацию о пропаже представили лишь на следующий день, когда стало очевидно, что произошло несчастье. Позже выяснили, что Robinson упал в болотистую местность.

Ранее сообщалось о том, что следователи начали проверку после пропажи вертолета Robinson 44 в Архангельской области.